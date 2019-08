(法新社华盛顿5日电) 今天发布的一项新研究显示,美国黑人男性遭警察杀害的机率,是白人男性的2.5倍。

这项将执法机关施暴的种族差异量化的研究发现,非裔美国男女、美国印第安男女及拉丁裔美国男性,一生中面临的死亡风险高于白人。

罗格斯大学(Rutgers University)助理教授兼发布这项美国国家科学院学报(Proceedings of the National Academy of Sciences)研究的主要作者爱德华兹(Frank Edwards)告诉法新社:「我们认为有充足的证据可以证明,美国警察对大众人身健康是一项威胁。」

他表示:「有色人种族群社区发生的暴力事件比白人社区多很多。当我们谈到改革警察体制,必须严肃看待这件事。」

黑人男性遭杀害的死亡风险最高。研究人员估计,每诞生1000名男性,就有1名黑人男性因警察使用武力而丧命。

黑人男性遭杀害的机率是白人男性的2.5倍,而黑人女性遭杀害的机率是白人女性的1.4倍。

美国印第安男性遇害的机率大概是白人男性的1.5倍,而美国印第安女性遇害的机率约为白人女性的1.6倍。

然而,虽然拉丁裔美国男性遭杀害的机率大约是白人男性的1.4倍,不过拉丁裔美国女性遭杀害的机率却比白人女性低17.5%。

亚洲人和太平洋岛屿族裔遭杀害的风险最低。

死亡风险在年轻男性身上更为显着:20到24岁遭杀害的黑人男性,有超过1.5%是因警察造成,25到29岁的比例略降至1.3%。

