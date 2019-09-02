此内容发布于2019年9月2日 下午8:05

（法新社日内瓦2日电） 全球首屈一指的科技公司代表今天齐聚一堂，开始研拟与数据和人工智慧（AI）有关的全球道德标准，微软（Microsoft）总裁称有「急迫性」。

约20多名全球与瑞士经济体的高层代表以及科学家和学术界人士今天聚集日内瓦，参加首届瑞士全球数位峰会（Swiss Global Digital Summit），寻求对引导科技发展的道德指南达成共识。

与会者包括瑞士信贷银行（Credit Suisse）、瑞士银行（UBS）与艺珂集团（Adecco）领导人，以及脸书（Facebook）、谷歌（Google）、华为（Huawei）和国际商业机器公司（IBM）高层代表，他们明年1月将在达佛斯举行的世界经济论坛（World Economic Forum）再度会面。

届时，他们将推动瑞士数位倡议（Swiss Digital Initiative），提出具体计画清单，可能将包括发展「透明标签」或「标签」等概念。

瑞士数位倡议将由前瑞士总统洛伊塔德（Doris Leuthard）率领，他告诉记者，在达佛斯举行完签署仪式后，「我们真的将实践构想、落实具体计画，因为只有实践才能有真正的了解」。

微软总裁史密斯（Brad Smith）重申「科技应由价值领导，而这些价值应转化为原则，再藉由具体措施达成」的重要性。

他告诉记者：「我们是第一代能制造出让机器具备决策能力的人，而以前做决定的都是人类。」

他强调「透明」与「扛起责任」的重要性，「以确保创造科技的人，包括我任职的这类公司，能对公众有交代」。

他说：「我们必须带着急迫感开始采取措施（制定道德标准）。」

主持会议的瑞士总统毛瑞尔（Ueli Maurer）强调，目前大众对支持数位发展缺乏信任。

他向记者表示：「我们需要公开透明、信任与承诺。我认为今天是好的开始。」

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