此内容发布于2019年7月1日 上午5:50

（法新社圣萨尔瓦多30日电） 萨尔瓦多一名年轻父亲带着不到两岁的女儿，试图横渡墨西哥边界的格兰河（Rio Grande）进入美国，却在渡河过程中不幸溺毙。这对父女的遗体今天归乡安葬。

载着两具遗体的灵车，从墨西哥行经瓜地马拉抵达萨尔瓦多城镇哈查杜拉（La Hachadura），萨国政府与地区发展部长杜南（Mario Duran）也在场相迎。

25岁移民马蒂内兹（Oscar Alberto Martinez）拥着23个月大的女儿安吉（Angie Valeria）溺毙的照片震惊世人，引发全球愤怒与关切，有人怪罪美国政府强势打压横跨边界的移民，才会导致两人魂断他乡。

美国总统川普上个月威胁，除非墨西哥遏止前往美国的移民潮，否则要对所有从墨西哥进口的产品加徵关税。为避免关税，墨西哥同意加强南北边界巡防，并扩大在美国处理庇护申请时接收移民的政策。

就像多数中美洲移民，马蒂内兹带妻小逃离帮派暴力与民不聊生的圣萨尔瓦多，拿着墨西哥人道签证，计划加入等待申请美国庇护的长长队伍。

马蒂内兹23日带着稚女试图游过格兰河，前往美国德州布朗斯维尔（Brownsville）附近，却在途中溺毙，妻子阿瓦洛斯（Tania Vanessa Avalos）只能无助地在河岸看着一切发生。

阿瓦洛斯已于上周返回圣萨尔瓦多，马蒂内兹父女的遗体则将在守灵结束后，入土为安。

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