此内容发布于2020年4月19日 上午1:35

（法新社华盛顿18日电） 穆斯林于斋戒月即将到来，美国总统川普今天表示，希望各界能用先前复活节对待基督徒的标准，维持社交距离、禁止大型集会。

川普做出上述言论之前，曾转推保守派评论人士史派瑞（Paul Sperry）的推文，质疑穆斯林若未遵守防疫规范，是否会遭受和基督徒一样严苛的对待。

川普今天在例行白宫简报会上表示，「我认为程度会不一」，说外界「会把矛头指向基督教会，但通常不会找清真寺麻烦」。

今年斋戒月从23日傍晚开始。一个半星期前基督徒刚过复活节，当时许多教友未遵守公卫规范，迳自出席违禁的宗教活动。

当被问及他是否认为清真寺教长「伊玛目」会拒绝遵守防疫措施，川普回答说：「不，我完全不这么想。」

「我是相信信仰的人，而且你信什么并不重要。但我们的政治人物对待不同的宗教有着非常不同的态度。」

美国确诊病例突破70万，导致许多宗教社群关上大门。

北美伊斯兰协会（The Islamic Society of North America）以及穆斯林医学专家，齐声呼吁暂停集体祈祷等聚会。

美国犹太人4月8日逾越节假期开始时，也因疫情不得不让为期8天的活动虚拟化。

美国境内绝大多数基督徒也都谨遵居家令，在家过复活节。然而，维吉尼亚州一名牧师硬要违反居家令讲道，日前染疫病逝。

佛罗里达州、路易斯安那州也发生大型教会牧师因藐视居家令，遭警方依轻罪逮捕的事件。

川普今天说：「基督教的待遇今不如昔，我认为基督教遭受非常不公平的对待。」

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