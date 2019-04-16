此内容发布于2019年4月16日 上午5:50

（法新社巴黎15日电） 震惊的研究学者今天发表报告指出，原本预想与世隔绝的庇里牛斯山区应当不受塑胶污染，实际上却笼罩在藉由空气传播的塑胶微粒中，污染规模堪比诸如巴黎等主要城市。

2017年至2018年的5个月期间，横跨法国和西班牙的庇里牛斯山（Pyrenees）杳无人烟高海拔地区，每平方公尺每天平均降落365个塑胶微粒。这项研究报告刊登在「自然地球科学」（Nature Geoscience）期刊。

研究报告第一作者苏格兰斯特拉斯克莱德大学（Strathclyde University）博士生史提夫．艾伦（Steve Allen）说：「在庇里牛斯山野地发现这么多微粒，令人震惊且担忧。」

这项研究聚焦于大部分直径介于10至150微米间的微塑胶，包含碎片、纤维和片状薄膜。

相较于人类头发，头发的平均直径约70微米。

研究报告共同作者法国西南部土鲁斯（Toulouse）「生态实验室」（EcoLab）研究员勒鲁（Gael Le Roux）接着表示，「我们从没预期这项研究会发现这么大量的微塑胶沉降。」

同样任职于EcoLab的共同作者蒂欧尼．艾伦（Deonie Allen）告诉法新社：「我们的最重要发现就是，微塑胶透过大气传送，并沉降在距离任何大城市都很远的偏远高海拔山区。这意味微塑胶是大气污染物。」

研究学者使用2台监控装置分别测量此区域的微粒浓度，这里长久以来被视为西欧未遭污染的最原始区域之一。

最靠近的村庄位于7公里外，最邻近城市则是位于超过100公里外的土鲁斯。

虽然这些科学家能辨别塑胶的种类，但他们无法断言这些塑胶来自何处，或它们已飘扬多远。

科学家在分析气流模式后，推测部分微粒飘扬了至少100公里。

蒂欧尼说：「然而，由于并无在地主要塑胶污染来源，它们可能从更远地方飘过来。」

研究人员也出乎意料发现，微塑胶污染浓度与主要城市的调查发现不相上下，包括巴黎与中国南方工业城市东莞在内。（译者：王品轩/核稿：刘学源）

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