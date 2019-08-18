此内容发布于2019年8月18日 上午5:05

（法新社纽约18日电） 美国纽约市昨天因出现3个空电锅引发恐慌，并在早上造成通勤大混乱。纽约市警察局（NYPD）今天表示，已逮捕26岁年轻街友葛瑞芬二世，并将他依3项放置假炸弹罪嫌起诉。

纽约市部分地区昨天早上提高警戒，原因是发现3个可疑物品，其中两个在世界贸易中心（World Trade Center）附近的富尔顿街（Fulton Street）地铁站，另一个则在更北的切尔西区（Chelsea）。

当局迅速疏散车站人群，并停止两条地铁线服务，而其他经过富尔顿街站的列车则过而不停。

警方表示，所有可疑物品最终证实为同一型号的空电锅。监视器影像显示，一名男子从购物推车中拿出两个电锅，并将它们放置于富尔顿街地铁站。

美国媒体报导，葛瑞芬二世（Larry K. Griffin II）原本是西维吉尼亚州布鲁诺（Bruno）的居民，他犯案的动机不明。

西维吉尼亚州洛根郡（Logan）警察局说，他有犯罪纪录，过去8年至少被捕3次，被控持有武器相关管制物品及使用猥亵物品诱奸未成年人。郡警局在脸书（Facebook）声明中说，警方持有他的有效逮捕令，原因是他在保释期间没有向警局报到并逃漏药物检测。

葛瑞芬的表亲布鲁姆菲德（Tara Brumfield）告诉WSAZ3新闻台：「小葛瑞芬是好人，他有点问题，但他从来没有想要害人什么的。」

2016年9月，一个装有自制爆炸装置的压力锅在切尔西区附近引爆，造成31人受伤，在911恐怖攻击事件后就未曾经历过攻击的纽约引发恐慌。此后，这个美国金融大城又遭遇另外两起攻击事件。

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