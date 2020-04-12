（法新社利马12日电） 秘鲁首都利马警方今天逮捕一名中国男子，原因是他以窃自卫生当局的检测器具，违法对民众进行2019冠状病毒疾病快筛。

警方表示，张天星（Tianxing Zhang, 译音）在利马布伦那区（Brena）被捕，当时他正在两名女性的家门口，准备替她们采检。

根据警方声明，他「当时正要进行2019冠状病毒疾病快筛」，套组是他从自己工作的利马卫生当局偷来。

张天星被捕时戴着口罩，身穿淡蓝色的医疗围裙。

两名女子都有付费请他进行居家快筛，但未获卫生部许可。

警方表示：「他被警方盘问时，坦承未获授权进行快筛，且快速诊断检验（Rapid Diagnostic Tests）套组是窃自他工作的利马整合卫生网络处（Directorate of Integrated Health Network of Lima Sur）。」

警方表示，张天星坦承为金钱利益窃取两个测试套组，用来帮怀疑自己染疫者检测。

警方在张天星住处搜出装有25个检测套组与其他医疗装备的背包。

秘鲁总统毕斯卡拉（Martin Vizcarra）8日表示，已有33万个检测套组抵达秘鲁，分送国内所有地区。

卫生部通报，截至4月12日为止，已进行4万5272次快筛。

目前秘鲁通报7519例确诊，193人病逝。

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