此内容发布于2020年1月5日 下午11:05

（法新社洛杉矶5日外电）第77届金球奖颁奖典礼今天在美国加州洛杉矶顺利落幕，「1917」（1917）今天夺下第77届金球奖剧情类最佳影片殊荣，山姆曼德斯并获颁最佳导演奖。

鬼才导演昆汀塔伦提诺（Quentin Tarantino）执导的「从前，有个好莱坞」（Once Upon a Time... in Hollywood）今天赢得金球奖音乐或喜剧类最佳影片殊荣，并拿下最佳剧本奖，以下为电影类完整得奖名单。

●剧情类最佳影片：「1917」／（1917）

●剧情类最佳女主角：芮妮齐薇格（Renee Zellweger）／「茱蒂」（Judy）

●剧情类最佳男主角：瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）／「小丑」（Joker）

●音乐或喜剧类最佳影片：「从前，有个好莱坞」（Once Upon a Time in Hollywood）

●音乐喜剧类最佳女主角：奥卡菲娜（Awkwafina）／「别告诉她」（The Farewell）

●音乐喜剧类最佳男主角：泰隆艾格顿（Taron Egerton）／「火箭人」（Rocketman）

●最佳动画片：「大冒险家」（Missing Link）

●最佳外语片：「寄生上流」（Parasite）／南韩

●最佳女配角：萝拉邓恩（Laura Dern）／「婚姻故事」（Marriage Story）

●最佳男配角：布莱德彼特（Brad Pitt）／「从前，有个好莱坞」

●最佳导演：山姆曼德斯（Sam Mendes）／「1917」

●最佳剧本：昆汀塔伦提诺（Quentin Tarantino）／「从前，有个好莱坞」

●最佳配乐：希尔杜古纳多提瑞（Hildur Gudnadottir）／「小丑」

●最佳原创歌曲：（I'm Gonna）Love Me Again／「火箭人」（译者：黄靖贻/核稿：蔡佳敏）

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