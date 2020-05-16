此内容发布于2020年5月17日 上午1:50

（法新社洛杉矶16日综合外电报导）好莱坞每有钜片推出，一定不能少的宣传重头戏向来就是红毯首映会。

但一线明星大阵仗降临、粉丝们摩肩擦踵、娱乐记者为求好照片争相卡位的场景，也是社交距离的梦魇。

然而，随着加州防疫限制放宽、「天能」（Tenet）等大片预定7月上映，好莱坞这座浮华城市的行销大师也开始绞尽脑汁，看有什么办法能在安全的前提下，让红毯再次铺开。

好莱坞活动企划公司15|40 Productions员工特拉蒙托奇（Elizabeth Tramontozzi）表示：「这会让很多人关注，会让大批人聚在一起，尽可能地让更多人分享这种激动。」

特拉蒙托奇告诉法新社：「这会是非常不同地向前迈进。」

她的公司曾在纽约打造「冰与火之歌：权力游戏」（Game of Thrones）的经典场景，也在好莱坞大道（Hollywood Boulevard）替迪士尼电影办过一场场豪华的首映会。

封城期间，特拉蒙托奇的公司都在构想新设计，像是记者和明星间用玻璃隔板隔起、透过视讯访问；划设下车区让明星在特定地区下车，事先挑好粉丝，让他们登上LED萤幕，与明星互动。

随扈们则会绕道进入戏院，把红毯独留给明星展露风采。

每名宾客都须量测体温，粉丝不能进入首映会场。

15|40 Productions总裁瓦德曼（Craig Waldman）表示：「我们先把自己围起来，才不会有人聚在人行道，或有人在观望。」

15|40 Productions甚至规划「得来速」式的首映会，也就是影星名流们在前排停下车子，或坐在野餐毯上，透过视讯与影迷互动。 （译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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