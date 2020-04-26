此内容发布于2020年4月26日 上午3:35

（法新社罗马25日电） 义大利首都罗马市民因防疫封城必须待在家中，他们今天纷纷从自家窗口高唱反法西斯代表歌曲「再见了，姑娘」（Bella Ciao），纪念第二次世界大战同盟国解放义大利75周年。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）已在义大利夺走2万6000多条人命。受到疫情影响，今年的解放日庆祝活动大多取消，只保留喷射机从罗马湛蓝天空呼啸而过。

今天最盛大的活动反而是民众自发从住家窗口齐声高唱「再见了，姑娘」。这首歌是义大利历史悠久的抗议歌曲，后来演变为反法西斯代表歌。

网友培卡瑞斯（Lilian Percares）在推特上传的影片可见，在义大利疫情重灾区伦巴底大区的贝加莫市（Bergamo），戴口罩的民众手提杂货在街上高唱「再见了，姑娘」响应。

义大利总理孔蒂（Giuseppe Conte）多次表示，这次疫情是二战结束以来义大利面临的最大挑战。

1945年4月底，美国和欧洲同盟国将义大利自墨索里尼（Benito Mussolini）的法西斯政权解放，数周后德国纳粹在柏林投降。

然而，旧时极右派的残余势力如今仍在义大利北部部分地区活跃，包括这次疫情重灾区。

义大利民粹极右派领袖萨尔维尼（Matteo Salvini）便对今天的合唱活动表达不满。他在推特写道：「我尊重为了义大利的自由献出生命的所有人。但我认为现在与其高唱『再见了，姑娘』，当务之急应是金援有需要的民众。」（译者：蔡佳敏/核稿：张正芊）

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