此内容发布于2020年5月26日 下午9:50

（法新社纽约26日电） 从纽约证券交易所到约旦河西岸伯利恒马槽广场的耶诞教堂（Church of the Nativity）等世界知名地标，今天重新打开大门，但拉丁美洲染疫人数激增敲响新的警钟。

在美国，向来是资本主义重要象徵的纽约证券交易所（New York Stock Exchange）交易大厅，因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情关闭两个月后，今天恢复场内交易，但交易员须戴上口罩以减低感染风险。

在巴勒斯坦，据信是耶稣出生地的耶诞教堂也重新开放。观光部长马雅（Rula Maaya）表示，教堂再度开启大门「为全世界带来希望，疫情终将结束」。

而一度是全球疫情重灾区的义大利，也重新开放西元79年因维苏威火山爆发遭火山灰掩埋的庞贝古城。不过由于义大利下个月才对外国旅客解除入境禁令，去年吸引400万名游客造访的庞贝古城仍人潮稀落。

义大利正与其他欧洲联盟国家磋商，协调各会员国于6月15日这天重新开放边境。

梵蒂冈也松绑封锁措施，天主教教宗方济各31日将再度从窗口向圣伯多禄广场（Saint Peter's Square）聚集的信徒发表演说。

新型冠状病毒至今在全球夺走34.6万条性命，迫使大多数国家冻结观光业，痛失国家重要收入来源。

然而，世界卫生组织（WHO）美洲地区办公室「泛美卫生组织」（PAHO）今天警告，南美洲疫情没有趋缓的迹象。

全球550多万起确诊病例中，拉丁美洲占约73万例，每日新增染疫人数超越欧洲和美国。

PAHO负责人艾蒂恩（Carissa Etienne）说：「南美洲方面，巴西上周通报的新增病例为疫情爆发以来最高的一周数据，我们因此特别担心。」

她在每周例行简报中表示：「秘鲁和智利也都通报高发病率，是这些国家疫情传播速度仍在加快的迹象。」（译者：陈昱婷/核稿：蔡佳敏）

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