此内容发布于2019年9月15日 上午5:35

（法新社纽约15日电） 随着新对手加入线上影音串流市场，竞争更加激烈，比起制作最新原创节目，影音串流平台似乎更愿意砸下数亿美元购买像「六人行」（Friends）这类经典电视影集的播映权。

Netflix去年制作140档原创节目，但根据收视调查公司尼尔森（Nielsen）的数据，最多人看的却是传统电视公司国家广播公司（NBC）制作，并于6年前风光播映完毕的「办公室疯云」（The Office），收视紧接在后的则是「六人行」，远远胜过Netflix任何的自制节目。

不过，Netflix未来两年得陆续放弃这两部经典影集的播映权，「办公室疯云」将以5年5亿美元的价码，交给美国国家广播环球集团（NBCUniversal）串流平台播映；「六人行」则将以5年4.25亿美元的价码，转移到华纳媒体（WarnerMedia）旗下的HBO Max。

据报，HBO Max为了取得「宅男行不行」（The Big Bang Theory）和「男人两个半」（Two and a Half Men）的播映权，开出15亿美元（约新台币464亿元）的天价。

Netflix2010年进入影音串流市场时，电视台和制作公司制作的节目通常先在原创频道播出，接着卖出重播权，第三选项才是Netflix。

但挟着在全球拥有近1.6亿用户下，Netflix如今对传统电视业者构成直接威胁，迫使他们出手反击。

苹果（Apple）及迪士尼（Disney）11月开始将推出自家的影音串流平台。华纳媒体和美国国家广播环球集团也将在明年跟进。他们全都将砸下数十亿美元取得和产制节目，吸引新的订户，并且和Netflix较劲。

如同其他公司收购经典影集，迪士尼也对Disney+采用相同的策略，它将播出所有漫威（Marvel）超级英雄电影、皮克斯（Pixar）经典动画和「星际大战」（Star Wars）电影，部分这些电影目前还可以透过其他串流平台观看。

过去电视台自制情剧喜剧，如今影音串流平台愿意砸钱取得旧情境喜剧的播映权，却不愿花相同的钱制作自家的情境喜剧。提供原创内容的主要影音串流平台，明年都没有提供在现场录影棚的观众面前录制的老式情境喜剧。

执导数十集情境喜剧并参与「六人行」制作的麦克兰布克（Michael Lembeck）观察后表示：「似乎已经不再有人知道如何制作喜剧。」

他说，当前的电视喜剧「张扬作势，他们是可以被取代的，你观看的时候没有连结，你不会参与其中」，而人们「喜欢参与」在老式的情境节目中。

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