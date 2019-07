(法新社华盛顿16日电) 网友在脸书发起的活动「硬闯51区,他们挡不了我们所有人」,预计9月20日要闯进美国神秘「51区」,到今天为止已有130多万人报名,还有超过百万人注记自己「有兴趣」参加。

逾一个世纪来,科学家们致力在已知的宇宙世界寻找外星生命的踪迹,但迄今仍毫无结果。但不少民众相信,其实美国政府将外星人藏在美国内华达州的偏远空军基地。

位在内华达州沙漠地区的「51区」(Area 51)是高度机密的空军基地。美国中央情报局(CIA)2013年解密有关U-2侦察机的档案,当时才正式承认51区的存在。

脸书活动「硬闯51区,他们挡不了我们所有人」(Storm Area 51, They Can't Stop All Of Us)的发起人表示:「我们会在旅游景点『51区外星人中心』(Area 51 Alien Center)集合,再协调如何闯入。」

他还说:「如果我们用火影忍者的速度跑进去,就可以跑得比他们的子弹还快。让我们一起看外星人吧!」日本漫画火影忍者(Naruto)主角在冲刺跑步时,经常将手臂甩到背后。

蒙着外星人神秘传说的这座军事基地,还成了美国影集「X档案」(The X-File)和电影「ID4:星际终结者」(Independence Day)的拍摄素材。

这项脸书活动引发众人议论,许多网友几乎都在思考要如何分散警卫的注意力,以便让同伴溜进管制区内。

有些人则推测,美国联邦调查局(FBI)可能会追踪想参加这起活动的人士。

