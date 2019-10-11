此内容发布于2019年10月11日 下午10:35

（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普今天接见完前来华府贸易谈判的中国副总理刘鹤后宣布，美中达成局部性的第一阶段贸易协议。

以下为协议要点整理。这份协议尚待美中两国签署。

● 两国原则上达成协议

川普表示，他希望能与中国国家主席习近平在「4、5周内做到签署协议之类的工作」法新社研判，双方可能会在11月中智利登场的亚太经合会（APEC）举行场边会谈时签署。

美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）告诉媒体：「我们对关键议题都有基本理解…但还有很多事要做。」梅努钦说刘鹤也需回国与中方团队做后续工作，过去两天「双方真的取得很大进展」，暗示北京最高阶层点头同意机会不小。

● 加码购买美国农产

中方允诺很快会加码购买美国农产品，一年采购量达400亿至500亿美元，规模将是2017年的2倍以上。美中尚未贸易战之前的2017年，中国自美进口195亿美元农产品，但2018年因贸易战关系，金额骤降至90亿美元。

● 金融服务与汇率

梅努钦今天说：「我们已和中国人民银行（央行）行长进行良好对话，也扩大讨论到中国向我们的金融服务业开放他们的市场，双方在这项议题已几可完成敲定协议。」

「汇率是一大关切议题..我们已就外汇市场透明度与市场自由度达成共识，我们对此感到欣慰。」美国财政部今年8月将中国列为汇率操纵国，指控中方蓄意贬值人民币获取不公平贸易优势。

● 技术转移与智财保障

中国强迫来华美企需技术移转，一直是两国主要摩擦之一。川普今天说，双方在技转议题的谈判「取得非常好的进展」但未说明细节，只说双方很快会就美企以技术换取中国市场准入达成共识。

此外，川普说双方在智慧财产保障上也取得共识，声称已克服这个卡在两国达成全面贸易协议的障碍。

● 争端解决机制

美方主谈人之一的贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）表示，双方间的争端解决机制已待敲定，另一批原订于12月15日的关税税率上调，也有望取消。

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