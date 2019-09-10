此内容发布于2019年9月10日 上午9:05

（法新社华盛顿9日电） 由于白宫出现新丑闻，民主党人士今天升高对总统川普的弹劾调查，丑闻与川普的生意和他的律师涉入乌克兰事务有关。

虽然民主党领导阶层仍不愿意启动全面弹劾，原因是共和党掌控的参议院将会投票否决任何弹劾川普的努力，但这项举动可能对川普形成进一步压力。陷入困境的川普正寻求于14个月后连任。

众议院司法委员会主席纳德勒（Jerry Nadler）决定要让弹劾调查正式化。在此之前，这类行动一直避免正式宣示，目标是要弹劾川普，让他在参议院受审。

他提出新的程序，规范「委员会的调查，以判定是否对川普总统援用弹劾条款」。

纳德勒也替这项调查界定4个调查路线：川普涉嫌非法干预针对俄罗斯介入美国大选的调查、支付封口费给据称是川普前情妇、利用总统职权图利自己、为保护自己而向政府官员和竞选团队干部提供特赦。

纳德勒发声明表示：「无人能凌驾于法律之上。」

他说：「委员会正在调查这位总统史无前例贪腐、掩盖和犯罪行为，以利我们决定是否援用弹劾条款或其他宪法第一条补救措施。」

近几周，众议院民主党235席中，超过一半议员支持弹劾川普，即使民主党高层，特别是众院议长裴洛西（Nancy Pelosi）持续反对。

众议院3个委员会稍早表示，已针对报导指川普总统、川普的律师朱利安尼（Rudy Giuliani）以及可能其他人士，施压以促使乌克兰政府为川普竞选连任提供协助，展开「广泛调查」。

众院情报委员会、政府改革暨监督委员会以及外交委员会的民主党籍主席已致函白宫和国务院，索取他们所称企图「操纵乌克兰司法系统」的相关纪录。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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