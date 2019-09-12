此内容发布于2019年9月12日 下午8:05

（法新社华盛顿12日电） 美国联邦参议院今天通过一项法案，针对中国对待新疆维吾尔人的作为施加压力，要求美国政府密切监督大批维吾尔人关押在再教育营情况，并考虑对负有责任的官员施予制裁。

参议院今天一致通过「维吾尔人权政策法案」（Uyghur Human Rights Policy Act），将送联邦众议院表决。由于此案广受两党支持，预料可望在众议院顺利通过。

这项法案要求美国情治单位于6个月内，就中国政府在新疆的镇压行动提出报告。新疆目前有多达100万维吾尔人，和以穆斯林为主的少数族裔被关押在再教育营里。

法案也要求美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）考虑对镇压政策负有责任的官员，特别是中国共产党新疆维吾尔自治区委员会书记陈全国施予制裁。

法案提案人共和党籍参议员卢比欧（Marco Rubio）表示，美国早该这么做了，应要求中国政府与中国共产党官员为系统性侵犯新疆人权恶行及可能违法罪行负起责任。卢比欧是川普阵营盟友。

总部位于华府的压力团体「维吾尔人权计划」（Uyghur Human Rights Project）对这项法案表示欢迎，认为是为新疆议题形成国际压力的关键一步。

川普政府曾一再批评中国在新疆的作为，蓬佩奥称北京对待维吾尔的作法是「全世界最糟的污点」。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

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