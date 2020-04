(法新社华盛顿18日电) 美国前总统小布希(George W. Bush)时代的财政部长、前美国铝业公司(Alcoa)执行长欧尼尔(Paul O'Neill)今天因癌症辞世,享寿84岁。

欧尼尔是在匹兹堡辞世,消息由母校印第安纳大学(Indiana University)宣布。校方在声明中说,欧尼尔以「刚正不阿、根据数据做决策、尽忠职守着称」。

直言不讳的欧尼尔在小布希第一个任期内担任财长,但只当不到两年,2002年12月就因与政府公开不合去职。

最近苏斯金特(Ron Suskind)从谴责角度描述布希政府的着作「忠诚的代价:乔治.W.布希、白宫和保罗.欧尼尔的教育(The Price of Loyalty: George W. Bush, the White House, and the Education of Paul O'Neill,暂译),就是以欧尼尔为题材和主要来源。

苏斯金特在推特写道:「透过我的书,他对全世界吐露事实,包括伊拉克没有大规模杀伤性武器、(小布希时代副总统)钱尼(Dick Cheney)的揽权以及布希的软弱无能。」

「他信仰真理,却也因此丢官,他是真正的美国英雄。再见了,老友。」

现任财长梅努钦(Steven Mnuchin)也推文说,欧尼尔「在充满挑战的时代以卓越的表现」报效国家。

