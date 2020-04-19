此内容发布于2020年4月19日 上午3:20

（法新社华盛顿18日电） 美国前总统小布希（George W. Bush）时代的财政部长、前美国铝业公司（Alcoa）执行长欧尼尔（Paul O'Neill）今天因癌症辞世，享寿84岁。

欧尼尔是在匹兹堡辞世，消息由母校印第安纳大学（Indiana University）宣布。校方在声明中说，欧尼尔以「刚正不阿、根据数据做决策、尽忠职守着称」。

直言不讳的欧尼尔在小布希第一个任期内担任财长，但只当不到两年，2002年12月就因与政府公开不合去职。

最近苏斯金特（Ron Suskind）从谴责角度描述布希政府的着作「忠诚的代价：乔治．W．布希、白宫和保罗．欧尼尔的教育（The Price of Loyalty: George W. Bush, the White House, and the Education of Paul O'Neill，暂译），就是以欧尼尔为题材和主要来源。

苏斯金特在推特写道：「透过我的书，他对全世界吐露事实，包括伊拉克没有大规模杀伤性武器、（小布希时代副总统）钱尼（Dick Cheney）的揽权以及布希的软弱无能。」

「他信仰真理，却也因此丢官，他是真正的美国英雄。再见了，老友。」

现任财长梅努钦（Steven Mnuchin）也推文说，欧尼尔「在充满挑战的时代以卓越的表现」报效国家。

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