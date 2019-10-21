此内容发布于2019年10月21日 上午8:05

（法新社北京21日电） 美国驻北京大使布兰斯塔德今天表示，美方希望中方能松绑美驻中外交官与当地官员会面的限制。针对此限制性政策，美国上周刚宣布反制措施，惹恼北京。

美国国务院16日表示，近期将开始要求中国驻美官员通报在美国各州与地方政府，以及教育或研究机构的接触对象。据称这是为了让美中双方给彼此外交官的待遇更加对等。

国务院当时强调，中方官员及其利害关系人与美方接触时必须「通报」，而非事先取得美方同意；相较之下，美国外交人员在与中国地方官员及学术或研究机构接触前，不仅需要通报，还必须事先获中方批准。此说法遭中国驻美大使馆否认。

法新社报导，美国外交人员在与中方官员或学界人士接触前，往往需经中国多级政府单位批准，而相关申请常遭否决。

对此，布兰斯塔德（Terry Branstad）在一场外籍记者会上指出：「就算我们取得许可，有时也会在最后一分钟被取消。这长久以来一直令我们感到挫折。」

「我方希望，（采取对等措施的）结果会是美国外交官在中国能有更多接触。」

布兰斯塔德强调，美方的反制措施堪称温和。

布兰斯塔德曾两度申请进入西藏遭拒，直到今年5月才获准造访。不过，根据布兰斯塔德的说法，当他沿途在青海省一家咖啡馆停留时，中方官员要求馆内人士不得与美方人员交谈。

关于美方是否研议限制中国记者在美国的活动，以回应北京当局对驻中外国媒体的处处掣肘，布兰斯塔德表示：「我想，针对为共产党所控制实体服务的中国人已有些讨论，其中包括是否该视他们为外国代理人。」

北京当局对驻中外国记者的施压手段包括迟发签证、拘留和疑似通讯监控。

根据美国法律，代表外国政府或政党利益在美国境内从事宣传活动的个人，应向司法部作「外国代理人」登记，并依法定期公布相关活动和金流。（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

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