此内容发布于2019年8月12日 上午8:20

（法新社伦敦12日电） 唐宁街（Downing Street）首相官邸表示，抵伦敦访问两天的美国国家安全顾问波顿今天将与英国新首相强生会面，讨论伊朗和其他全球性争端等议题。

鹰派的波顿（John Bolton）将成为强生（Boris Johnson）上任以来，会晤这位英国新首相的最高阶美国官员。强生上个月接替梅伊（Theresa May）成为英国新首相。

强生发言人表示，强生与波顿将讨论「一系列安全议题，包括伊朗在内」。

美国川普政府正对伊朗祭出「极限施压」，迫使德黑兰当局抑制其核计画与军事活动。

此外，华盛顿当局也希望最亲密欧洲盟邦英国，放弃采用中国华为5G技术，或在推出下一代数据网路时，至少严格限制华为。

波顿到访时机，正值英国面临政治危机，肇因于脱欧期限快速接近，英镑汇价也跌至多年来新低点。包括前身欧洲共同体，英国加入欧盟超过40年。

波顿今天向英国官员强调，川普希望见到英国成功脱欧，且华盛顿将透过签署美英自由贸易协定来支援英国。

波顿向英方发出的核心讯息是，美国将透过自由贸易协定，协助英国缓和脱欧带来的冲击。美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）和英方代表特拉斯（Liz Truss）正针对自由贸易协定展开协商。（译者：李宛谕/核稿：刘学源）

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