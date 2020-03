(法新社华盛顿17日电) 美国总统川普先前淡化武汉肺炎严重性,让各州自行想办法对抗疫情,遭各界猛烈批评,他今天态度出现转变,呼吁全国团结对抗冠状病毒威胁。

川普今天在白宫发言时,语调明显转为慎重严肃,先是称赞他经常找碴的纽约州与加州民主党籍州长,再谴责没有遵守新严格指示,与他人保持社交距离的州。

川普说:「我们试图保住最多人的性命,其他东西之后都会恢复,但生命无法挽回。」

根据约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)的追踪数据,美国确诊病例增至近6400起,死亡病例破100起。西维吉尼亚州今天通报首例确诊病例后,全美50州宣告沦陷。

美国疫情升温后,政府上紧发条,宣布学校停课、企业转为远距工作模式,医院准备好收治即将涌入的大批患者。

川普一再遭控为了避免股市受到震撼,淡化这波大流行的严重性,特别是在疫情初期阶段。

不过,他似乎不再按照这套剧本走,开始称赞两党合作氛围显着改善。川普说:「看到能与民主党人以及与共和党人和睦相处是很棒的事。现在的气氛很好,这是我近3年半来没见过的事。」

美国疾病管制暨预防中心(CDC)昨天发布未来两周须遵守的新指导方针,建议不要参加超过10人的聚会,并敦促民众不要前往餐厅或健身房等公共场所。

美国疾管中心宣布新指南后,包括共和党籍的奥克拉荷马州州长史提特(Kevin Stitt)与加州国会议员努尼斯(Devin Nunes)等人遭到炮轰,因为他们几天前才呼吁民众照常生活。

美国冠状病毒工作小组最高官员柏克斯(Deborah Birx)说:「我们认为每位市长与州长都必须落实白宫与美国总统发布的指导方针。」

美国疫情先前主要集中在西北部的华盛顿州,但根据最新数据,纽约州确诊病例最多,达到1700例。

记者问到全美疫情何时将达到高峰时,美国国家卫生研究院(National Institutes of Health)国立过敏与传染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)主任佛奇(Anthony Fauci )在白宫向记者表示,说45天「并不会不合理」。

他说,工作小组将评估未来两周是否需要祭出更严格的措施。他也呼吁年轻人做好本分,即使本身染病的风险较低,还是需要待在家中防疫。

川普今天在白宫发言时,用词明显与先前不同,但他有个地方特别不让步,尽管北京当局强烈反对,他仍称2019冠状病毒疾病(COVID-19,俗称武汉肺炎)病原体为「中国病毒」。

他说:「病毒来自中国,我觉得这样讲非常精确。」他指出,这是在回敬中国的抹黑行动,他们称病毒是美国的生物武器。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram