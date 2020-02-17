此内容发布于2020年2月17日 上午7:05

（法新社华盛顿17日电） 美国陪审团判定密苏里州一名农夫获赔2.65亿美元（约新台币79亿元），这名农夫指控化工巨擎德国拜耳集团（Bayer AG）及巴斯夫（BASF）的除草剂，摧毁他的水蜜桃果园。

位于密苏里州吉拉多角（Cape Girardeau）的联邦法院陪审团15日判定当地水蜜桃农贝德（Bill Bader）胜诉。贝德声称，拜耳集团及巴斯夫不负责任地鼓励农民使用麦草畏（dicamba）除草剂。

金融新闻媒体彭博（Bloomberg News）报导，本案是美国首宗关于麦草畏除草剂的诉讼案，据称这种除草剂会飘散至其他无法抵抗的植物上，破坏了美国中西部的农作物。

麦草畏除草剂已在市场上销售多年，如同美国农业生技巨擘孟山都（Monsanto）备受批评的除草剂年年春（Roundup）。

孟山都于2018年遭拜耳收购。在孟山都推出可抵抗除草剂的种子后，除草剂的使用遽增。

在针对麦草畏的诉讼之前，加州陪审团曾在一项官司中判定，拜尔必须支付2.9亿美元，赔偿一名垂死的场地管理员，因为拜尔未能警告他年年春可能致癌。

拜耳表明，只要使用者遵照指示，麦草畏对作物是无害的。据报导，拜耳计划对这次判决提出上诉。巴斯夫则不予置评。

拜耳及巴斯夫目前至少面临140起官司，罪名是麦草畏破坏美国中西部地区作物。本案预计将提高这些官司的胜算。（译者：陈正健/核稿：陈昱婷）

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