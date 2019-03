(法新社华盛顿20日电) 美国国防部督察长办公室今天表示,代理国防部长夏纳翰(Patrick Shanahan)因涉嫌利用职权,偏袒前东家波音公司(Boeing),正在接受国防部督察长调查。

国防部督察长办公室发言人艾伦(Dwrena Allen)说:「我们已通知他我们已展开调查。」

调查人员正在调查夏纳翰担任副国防部长时 是否有违反操守规定,在国防部会议中诋损波音对手洛克希德马丁公司(Lockheed Martin)。

监督团体华府公民道德责任组织(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)上周向国防部督察长投诉,并援引媒体报导指出,为波音效力30年的夏纳翰大力促销波音F-15X的同时,也不时痛批洛克希德马丁的F-35战机。

华府公民道德责任组织说:「据报导,夏纳翰在讨论政府合约时赞扬波音,并说如果波音拿下战机合约,表现一定会比对手洛克希德马丁还要好,一再将洛克希德马丁制造的战机『贬得一文不值』。」

「代理国防部长夏纳翰的行为和言语,可能违反了(国防部)操守规定。」(译者:陈昱婷/核稿:徐睿承)

Neuer Inhalt Horizontal Line