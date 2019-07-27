（法新社华盛顿26日电） 美国最高法院今天做出有利总统川普的裁定，允许他继续进行挪用国防部经费的计画，川普欲动用数十亿美元的经费在美墨边界筑墙。

川普以推文回应裁决：「哇！美墨边墙大获全胜…这是边境安全（Border Security）和法治（Rule of Law）的重大胜利。」这项裁决为川普兑现在美墨边界筑墙的竞选承诺打了一剂强心针。

在要求将筑墙经费纳入法案而和国会对峙，导致美国史上政府停摆最长时期后，川普今年2月宣布国家进入紧急状态，试图绕过国会，替他的重大政见筑墙计画取得资金。

美国联邦第九巡回上诉法院（Ninth Circuit Court of Appeals）一名联邦法官先前发布临时禁令，反对动用国防部经费来筑墙。

最高法院今天以5比4票数推翻下级法院的决定，并在书面内容中表示，美国政府「现阶段已充分展现」有关团体没有立场挑战经费分配，诉讼持续进行之际，川普得以运用这笔经费。

民主党籍众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）和参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）都谴责这项判决。

裴洛西暗指，川普避开国会取得经费是行政越权，她在推特（Twitter）写道：「我们的开国元老打造的是由人民主宰的民主政体，而非君主制。」

舒默也表示，对这件事情「深感遗憾」和「荒谬」，他还进一步说，这「与国会意愿和其享有掌控国库的权力背道而驰」。

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