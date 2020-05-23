（法新社纽约24日电） 美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡人数逼近10万大关之际，「纽约时报」今天以头版全页讣闻，标记这让人难过的「里程碑」。全版仅一行字的讣闻，无声哀悼着染疫病逝的其中1000名死者。

纽时在头版以「美国死亡人数逼近10万，无法计算的损失」为题，全版刊出1000名染疫死者的讣闻，列出其姓名、年龄及简介致哀。

纽时破题指出：「他们不只是清单上的名字，他们也是我们的一分子。」

文中强调：「这里的1000人只反映死亡人数的1%，他们不止是一个数字而已。」

美国是目前疫情最惨重的国家，死亡与确诊人数都高居全球之冠。

截至昨天晚间，美国累计9万7048人死亡、160万人确诊，死亡人数可能数日之内就会突破10万大关。

被纽时列入这千人讣闻中的人，包括62岁的葛莱美奖乡村歌手乔迪菲（Joe Diffie），以及美国首位从哈佛法学院毕业的非裔女性、87岁的芬威克（Lila A. Fenwick）。

纽时编辑雷希（Marc Lacey）表示：「我希望有个100年后人们可以回顾的东西，让他们知道我们现在正经历的是什么样的死亡。」

美国染疫身亡人数逼近10万大关之际，各地也正在逐步解封。在疫情造成失业人数攀升、经济减缓的情况下，期盼能在11月连任的总统川普不断敦促着各州扩大解封。

川普昨晚推文提及他为美国解封提出的口号「向伟大转变」（TRANSITION TO GREATNESS），但许多评论却点出，让人咋舌的死亡人数和川普的推文之间，似乎存在着极大的违和感。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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