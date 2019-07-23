此内容发布于2019年7月24日 上午12:50

（法新社华盛顿23日电） 美国科技巨头本周将陆续公布最新财报，脸书、谷歌与亚马逊的获利能力与市场主导力量都在增强，却因当前「反垄断」的政治氛围而备感压力。

脸书（Facebook）明天公布财报，市场聚焦脸书最新的获利情形，并关注去年爆发的滥用客户个资一案，最后可能遭美国主管机关重罚50亿美元（约1567亿新台币）。

替川普竞选阵营工作的政治顾问公司剑桥分析（Cambridge Analytica），去年爆出撷取数百万用户个资丑闻后，美国联邦贸易委员会重启对脸书的调查，以了解脸书是否违反2011年保护个资的和解协议。

亚马逊（Amazon）和谷歌（Google）母公司Alphabet25日公布季报；两家公司都因市场主导力量扩大而面临压力。推特（Twitter）预定26日发布财报。

美国司法部今天宣布，对主要网路平台展开反垄断调查，以判定他们是否违反公平竞争与阻碍创新。

几家科技巨擘都受到严密监督，部分政界领袖呼吁主导市场的巨头分拆，另有些政治人物则寻求订定更严格的管理规则，以保护隐私与资讯内容。

市场研究公司Moor Insights & Strategy创办人穆黑德（Patrick Moorhead）认为，要让大公司分拆不太可能，尽管民主党籍联邦参议员、下届总统大选参选人华伦（Elizabeth Warren）等提出这样的呼吁。

穆黑德说：「我不认为美国打算分拆这些公司，因为更值得担忧的是中国科技大厂势力壮大。」（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

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