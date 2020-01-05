此内容发布于2020年1月5日 下午7:05

（法新社德黑兰5日电） 美国放话瞄准伊朗52处，前伊朗伊斯兰革命卫队（Revolutionary Guards）领袖今天威胁，将让以色列城市海法（Haifa）与特拉维夫（Tel Aviv）「化为灰烬」。

伊朗革命卫队前领袖、现担任伊朗政裁决机构「权宜委员会」（Expediency Council）主管的芮塞（Mohsen Rezai），在社群网站推特中说：「我们采取军事回应后，美国如果采取任何举措，我们将让海法与特拉维夫化为灰烬。」

他之所以发出这样的警告，是因为美国总统川普（Donald Trump）昨天警告说，美国已经锁定52个「对伊朗和伊斯兰文化十分重要的」设施，假如伊朗攻击美国的人民或资产，美国将「快速且沉重」痛袭伊朗。

川普用措词强硬的推文，捍卫3日发动无人机在伊拉克首都巴格达（Baghdad）狙杀伊朗革命卫队圣城部队指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）的举措。他推文说，「52」这个数字代表着1979年底美国驻德黑兰（Tehran）大使馆被扣押超过一年的人质人数。

半官方的伊朗学生通讯社（ISNA）引述芮塞的话说：「川普先生，你推文说你要攻击伊朗的52个目标是吗？」

芮塞警告说：「你说假如伊朗采取报复，你会再度发动攻击是吗？伊朗肯定将把海法和以色列核心化为灰烬，让以色列从地表消失。」

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