（法新社旧金山22日电） 纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）今天表示，针对脸书（Facebook）是否违反反托拉斯法的调查，已经扩大到全美大部分的州都加入。

詹乐霞表示，纽约州率领的调查现有45州加入，还有首都哥伦比亚特区与美国属地关岛。

詹乐霞在新闻稿中说：「我们的调查如今已获全美47州及辖区检察长支持，他们都担心脸书可能使消费者资料处于风险之中、降低消费者的选择品质并升高广告价格。」

他说：「我们将动用手边每个调查工具，以判定脸书的行为是否抑制竞争并让使用者承受风险。」

社群网站龙头脸书已经成为民选官员与竞选人积极锁定的目标，他们认为有疑虑的议题包括隐私权、广告与脸书支持Libra加密货币发行计画。

密苏里州检察长施密特（Eric Schmitt）提到纽约州率领的调查时说：「即使是科技巨擘中的龙头也应负起责任，而这也是我们在这项调查试图达成的目标。」

脸书执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）已矢言将「据理力争」，反抗政府试图分拆脸书的举动。祖克柏一直主张，拆解脸书无法解决批评人士提出的问题。

祖克柏预计明天赴联邦众议院就Libra议题作证。众议院金融服务委员会（House Financial Services Committee）在声明中表示，祖克柏将是明天「检视脸书与其对金融服务与住房行业冲击」（An Examination of Facebook and Its Impact on the Financial Services and Housing Sectors）听证会的唯一证人。

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