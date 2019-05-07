此内容发布于2019年5月7日 上午8:05

（法新社仰光7日电） 路透社记者瓦隆和乔索欧因报导缅甸洛兴雅危机遭关押逾16个月，两人今天获释数小时后，缅甸政府发言人佐泰表示，为了国家的「长期利益」着想，因而释放两人。

缅甸政府近来特赦超过6000人，其中包括瓦隆（Wa Lone）和乔索欧（Kyaw Soe Oo）。

佐泰（Zaw Htay）告诉记者，两人的家属曾寄信给国务资政翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）和总统温敏（Win Myint）。

佐泰还说：「领导高层考量国家的长期利益后，决定释放路透社两名记者。」

瓦隆和乔索欧今天步出恶名昭彰的仰光音山（Insein）监狱，就被媒体团团包围。两人遭关押超过16个月。

两人于2017年12月遭缅甸当局逮捕，事件受到国际关注。这起案件也显示，在诺贝尔和平奖得主、实质领导人翁山苏姬治理下，缅甸新闻自由日益恶化。

瓦隆和乔索欧遭控违反「政府机密法」（Official Secrets Act），各被判处7年徒刑。

两人被捕时，正在报导2017年9月若开邦（Rakhine）10名洛兴雅（Rohingya）穆斯林遭杀害事件。当年缅甸军队镇压若开邦74万名无国籍少数族群洛兴雅人，迫使他们越过边界逃到邻国孟加拉。

这起案件引发全球各地的强烈抗议，同时粉碎翁山苏姬人权斗士的形象。（译者：叶俐纬/核稿：陈彦钧）

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