此内容发布于2020年4月18日 上午1:20

（法新社纽约联合国总部17日电） 联合国一个专家小组今天表示，北韩去年违反联合国制裁规定，显然透过中国航运业协助，大幅提高煤炭与石油产品交易。

制裁专家呈交联合国安全理事会的年度报告今天刊登于网路，但之后无故消失，报告内容提及中国对调查结果持保留态度。

专家小组发布照片、航海日志与会员国的意见书，并说北韩违反联合国禁止煤炭出口的禁令，以及限制精炼石油产品进口的规定。

这份报告说：「朝鲜民主主义人民共和国（北韩正式国名）持续违反商品进口禁令，不仅公然藐视安理会决议，也为国家的收入来源提供金援，这些资金向来是投入在遭禁的核子与弹道飞弹计画。」

专家小组引述一个未具名的国家数据，估计北韩去年1月到8月出口约370万吨的煤炭，总共赚进约3亿7000 万美元（约新台币111亿1897万元）。

专家小组说，北韩出口的煤炭，大多数是从北韩船只转交到中国驳船，而中国船只常顺着长江北上交运货物。

报告说，北韩在卖煤上也出现新发展，被发现把煤炭运到海上，让自航驳船收货，此举更不容易被察觉。

报告指出，就目前所知，北韩船只中没有这类驳船，因此驳船很可能来自中国，去年5月到8日有47批货物是直接运到靠近上海的杭州湾港口。

报告说，北韩也严重违反联合国限制每年精炼石油进口量不超过50万桶的规定。

专家小组引述美国消息指出，北韩去年1月到10月进口超过389万桶精炼石油产品。（译者：张晓雯/核稿：卢映孜）

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