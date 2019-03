(法新社联合国11日电) 纽约联合国总部今天降下半旗,哀悼在衣索比亚航空公司坠机空难中丧生的21名工作人员。联合国秘书长古特瑞斯(Antonio Guterres)说,这是这个国际组织「悲伤的一天」。

古特瑞斯在联合国大会年度女权会议开幕时,率领与会代表为罹难的工作人员默哀。他在妇女地位委员会(Commission on the Status of Women)说:「一个全球性悲剧找上门来了,联合国上下同感悲痛。」

安全理事会各理事国大使在一项商讨阿富汗问题的会议开幕时,也为衣航ET302航班的空难死者站立默哀。(译者:张佑之)

Neuer Inhalt Horizontal Line