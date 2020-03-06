（法新社亚特兰大6日综合外电报导）邮轮「至尊公主号」（Grand Princess）上有21人感染武汉肺炎，因此无法在旧金山靠港，只能停泊在外海，美国总统川普今天表示，他宁让乘客都留在船上。

但川普表示，他会让其他人来决定，是否让「至尊公主号」上的乘客下船。船上有35人通报出现类流感症状。

川普在视察位于亚特兰大的美国疾病管制暨预防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）后告诉记者说：「我个人宁愿让人留在船上，但假如他们想让人下船，我完全能理解。」

获川普指派为2019年冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）防疫总指挥的副总统彭斯（Mike Pence）说：「我们会对船上所有人做检测，必要的话会隔离，但至于船上的1100名船员，预计将会在船上隔离。」

在发现参与前一趟旅程的两名乘客下船后确诊感染武汉肺炎，其中一人后来还不幸丧命后，原订要靠岸的「至尊公主号」，4日起就困在旧金山外海。

彭斯表示，他认为船员中被感染的人数应该很多，他们很可能在前两趟旅途里暴露在武汉肺炎病毒中。

「至尊公主号」所属的「公主游轮公司」（Princess Cruises）旗下的「钻石公主号」（Diamond Princess）上个月也因为爆发武汉肺炎疫情，而停泊在日本横滨港防疫隔离，船上约有700人确诊感染，有6人死亡。（译者：李晋纬/核稿：卢映孜）

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