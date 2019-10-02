此内容发布于2019年10月2日 下午9:05

（法新社英国曼彻斯特2日电） 英国首相强生（Boris Johnson）今天公布「最终版」脱欧建议案，警告欧洲联盟（EU）领袖若不接受他提出的条件，英国将于31日无协议脱欧。欧盟初步的反应冷淡。

法新社报导，欧盟官员和反对英国脱欧人士担忧，若英国在没有正式分手协议下终结46年欧盟成员资格，恐导致经济出现混乱局面。

强生已先示警，这是他提出的「最终版」建议。不过欧盟初步对他复杂的新提案反应冷淡。

一名欧洲议会高阶成员表示，欧洲议会对提案的初步反应是「一点都没有建设性」。

强生说，在11日前须敲定双方妥协方案的主要轮廓，如此可纳入17至18日在布鲁塞尔举行的欧盟领袖高峰会议程。

强生在曼彻斯特（Manchester）举行的保守党会议中指出：「我们都很清楚…替代方案会是什么，替代方案就是无协议。」

「这绝非我们寻求的结果。不过容我告诉你、我的朋友们，这是我们准备好的结果。」

强生最新的计画包括数项基本条款，包括潜在的4年期限，但这些欧盟领袖过去就已明确拒绝。

欧盟执委会主席荣科（Jean-Claude Juncker）与强生通话后表示，「未来几天需进一步研议疑难点」。

爱尔兰总理瓦拉德卡（Leo Varadkar）说，强生的建议案「未全然符合既定目标」，不过他承诺会「进一步研究细节」。

欧洲议会脱欧指导小组主席维霍夫斯达（Guy Verhofstadt）则说，英国提案并非一项为了达成协议的认真作法，而是试图将脱欧协议的失败责任推给欧盟。

英国股市伦敦金融时报100指数今天股价重挫3.2%。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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