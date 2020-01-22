此内容发布于2020年1月23日 上午12:05

（法新社伦敦22日电） 历经数年激烈辩论，英国国会议员今天总算通过历史性脱离欧盟的条款，在期限前9天完成立法程序。

目前英国脱欧获得正式批准最后一关，就是剩女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）点头同意，她最快明天就会签署法案，这将为英国31日正式脱欧铺路。

英国下议院议员已经表达对于「退出协议法案」（Withdrawal Agreement Bill）的支持，批准首相强生（Boris Johnson）去年与欧洲联盟（European Union）敲定的脱欧协议。

非经选举产生的上议院议员这周做出一些修改，包含脱欧后欧盟公民和难民孩童权利的部分。

不过经过今天一连串投票过程后，强生所属保守党占多数的下议院驳回全部5个修正案，并将法案发回上议院再议，上议院才勉强同意让步。

欧洲议会（European Parliament）仍需在下周表决支持这项协议，但能在伦敦取得支持已是历史性的一刻，英国将成为第一个脱离目前有28个会员国的欧盟。

强生声明说：「虽然有时候感觉好像我们永远到达不了脱欧的终点线，但如今我们做到了。」

「现在我们可以将过去3年的怨恨和分化抛在身后，把焦点放在实现一个明亮和振奋的未来。」

脱欧协议保障欧盟公民的权利，给予英国北爱尔兰领地特殊的贸易措施，并结清英国对欧盟的债务。

脱欧协议也为12月31日前过渡期铺路，这个期间内，英国和欧盟的关系将大多维持现状，双方会试图在新的贸易和防卫合作关系上取得共识。

但英国和欧盟未来关系发展走向仍未底定，接下来的协商可能将比决定分手更具挑战。

强生期望与欧盟达成自由贸易协定，类似于欧盟近期与加拿大的协议，他将在下个月初发表演说时透露更多细节。（译者：黄靖贻/核稿：卢映孜）

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