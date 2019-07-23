（法新社伦敦23日电） 英国前外相强生今天当选保守党党魁，明天将接任首相。随着55岁的强生入主唐宁街10号，小他24岁的女友席孟兹也成为媒体焦点：「第一女友」明天是否会、又该如何陪同强生上任？

强生风流出了名，且堪称「多产」：去年和结缡26 年的第二任妻子分居前，和她生了4个孩子，另外可能还有超过1个非婚生子女。和妻子分居后，强生公开、但不张扬和席孟兹（Carrie Symonds）的关系，面对媒体和党内同志臆测席孟兹是否会和他一同进驻唐宁街、将如何扮演「第一女友」的角色，强生上周回答：「我就是不谈论我爱的人。」

席孟兹今年31岁，生父是独立报（The Independent）共同创办人马修．席孟兹（Matthew Symonds）。她曾就读女子学校，后来在华瑞克大学（Warwick University）研读戏剧研究和艺术史。

2010年，席孟兹开始为保守党工作，和强生首度接触是在他2012年竞选争取伦敦市长连任期间。她接着在保守党总部历任各色媒体公关职务，曾担任公关幕僚，直到去年离职。

每日邮报（The Daily Mail）本月稍早曾报导，席孟兹离职前曾被控未经授权动用公款，且曾向媒体泄漏对首相梅伊不利的消息。

席孟兹热心环境保护、反对使用塑胶，更是海洋保育组织Oceana全球行销团队一员。

不过，席孟兹近来最受公众瞩目的事件应是6月和强生在同居处激烈争吵、引发警方关切。当时邻居在一片物体撞击声中听到席孟兹大喊「滚出去」等语。

目前强生的幕僚群针对该如何处理他和席孟兹的关系意见分歧，就连强生首度进入首相官邸时，是否该和席孟兹合照也是争论焦点。一些人担心，高调呈现两人关系将引起公众对强生「精彩」私生活的不必要关注。

曾有消息指出，强生预定和妻子完成离婚后在明年和席孟兹结婚，因此有些人就建议席孟兹在和强生成婚前尽可能保持低调。

根据每日邮报所引述消息人士：「一些人认为让她（席孟兹）在阶梯上牵着他（强生）的手臂不太得体。她应该被逐步引介给大众。」

不过，另一些人认为，席孟兹未来应可扮演重要角色。据称强生原先稍嫌邋遢的外在形象近几个月获得改善，也是席孟兹的功劳。

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