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此内容发布于2017年5月15日 上午7:35 最后更新 - 2017年5月15日 -07:35

（法新社爱尔兰都柏林15日电） 英国公投决定脱离欧洲联盟后，爱尔兰民族主义派人士号召就与北爱尔兰统一举行公投，距离与北爱达成历史性和平协议还不到20年，引发政坛辩论。

英国去年6月公投决定脱欧后，爱尔兰民族主义派人士立即开始大声疾呼举行所谓边界公投，主张让北爱尔兰人参与爱尔兰统一公投。

英国一旦脱离欧洲联盟，北爱与爱尔兰共和国间的边界将是英国与欧盟间唯一陆上边界，目前两地的居民可以自由通行往来。

由于英国脱欧带来的改变将造成冲击，欧盟已将爱尔兰列为英国脱欧谈判的优先议题之一。

不到20年前，相关各方好不容易达成和平协议，终结北爱尔兰数十年的暴力冲突

欧盟领袖上个月在布鲁塞尔举行高峰会时曾说，北爱尔兰若是投票通过成为爱尔兰共和国的一部分，自然会获欢迎重回欧盟；只不过尽管爱尔兰民族主义派人士力倡统一，目前谈实现的可能性仍相当遥远。

爱尔兰外长佛兰纳根（Charlie Flanagan）本周告诉英国广播公司（BBC），英国脱欧公投的结果「也许」使得举行统一公投可能性增加，但他指出：「时机不是现在。」

他又说：「我不认为目前讨论爱尔兰统一的利弊适时或适当。我也不认为我们应该把爱尔兰统一和英国脱欧混为一谈。」

不过，英国脱欧确实使得爱尔兰统一再度成为话题。原本是爱尔兰共和军（Irish Republican Army）政治组织的新芬党（Sinn Fein）主张，在今后五年内举行边界公投。只是要举行任何此类公投都必须获得英国政府同意。

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