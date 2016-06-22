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此内容发布于2016年6月22日 上午4:35 最后更新 - 2016年6月22日 -04:35

（法新社雅加达22日电） 英国在脱欧公投前夕，逾半数大企业老板今天争相呼吁英国选民投票选择留欧，反之，百家小型企业老板则投书媒体，力促选民投票选择脱欧。

近1300家企业主管，其中包括伦敦FTSE 100指数51家上市企业老板，联名致函「泰晤士报」（The Times）表示，英国脱欧恐造成「经济震撼」。

联署人包括维珍集团（Virgin）创办人布兰森（Richard Branson）和美国媒体大亨彭博（Michael Bloomberg）等。

大企业老板在信中写道：「英国脱离欧盟，将为英国企业带来不确定性，英国与欧洲贸易往来恐滑降，工作机会也会减少。」这些大企业合计雇用超过175万名员工。

信中还指出：「反之，英国留在欧盟代表更多确定性，更多的贸易机会，以及更多的就业机会，欧盟会员资格对企业和英国就业都是好事一桩。」

不过百家小企业则投书英国小报「太阳报」（The Sun），呼吁英国选民投票选择「脱欧」。

英国小企业在信中说：「欧盟不再仅是一个贸易协定，而是一项计画，旨在打造一个大规模的政经集团，因此我们认为，欧盟的许多理想不再符合英国企业和民众的最佳利益。」

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