此内容发布于2019年10月3日 上午1:05

（法新社荷兰鹿特丹2日电） 荷兰发明家史拉特（Boyan Slat）今天表示，一艘用来清理海洋的特殊船只上月自美国旧金山启航后，已成功从太平洋大垃圾带捞到首批塑胶垃圾。

史拉特创办的非营利组织海洋洁净基金会（The Ocean Cleanup），让一艘补给船拖曳浮动档栅，一边航行一边收集在海上漂浮的塑胶垃圾。他们期盼能在5年内将太平洋大垃圾带（Great Pacific Garbage Patch）半数垃圾捞上岸。

25岁的史拉特在鹿特丹召开记者会说：「我们今天宣布，我们在太平洋大垃圾带的清理系统成功收集到第一批塑胶垃圾。」

他又说：「实际上，这是首度有人从太平洋大垃圾带捞到塑胶垃圾，从大型渔网到微塑胶都有。因此，我们认为我们真的可以把海洋清干净。」

史拉特7年前还在上高中时就有了相关构想，并把想法画在纸巾上。

他的构想是利用洋流，将部分瓶子、塑胶袋与夹脚拖等海洋垃圾一一聚集起来。

经过一年反覆测试系统，Maersk Launcher补给船今年9月9日终于从旧金山启航，尝试清理太平洋大垃圾带的海洋垃圾。

太平洋大垃圾带是一个漂浮垃圾带，面积为法国的两倍大，在加州与夏威夷之间的海洋打转。

Maersk Launcher补给船拖曳着由史拉特设计、长600公尺的浮动装置，这个装置被命名为「001号系统」（System 001），目的是网罗海洋的漂浮塑胶垃圾，最后可以一把捞起并予以回收。

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