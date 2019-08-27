此内容发布于2019年8月27日 上午5:05

（法新社纽瓦克27日电） 美国流行乐小天后泰勒丝今天出席MTV颁奖典礼，成功抱回年度最佳音乐录影带及最具意义音乐录影带等2项大奖。领奖时泰勒丝不改以往勇于发言个性，不忘为同志朋友发声。

2019年MTV音乐录影带大奖（MTV VMAs）颁奖典礼今天在美国新泽西州的纽瓦克市举办。获得多项提名的泰勒丝（Taylor Swift）带着招牌红唇、手持吉他，以金色马甲配紫罗兰色超短裤登台，为典礼开场，一连献唱You Need to Calm Down及Lover两首歌曲。

泰勒丝为今年典礼大赢家之一，她以You Need to Calm Down单曲同时抱回年度音乐录影带奖与最具意义音乐录影带奖。推出这首单曲不久前，泰勒丝才发行新专辑Lover，推出才2天就成为美国年度最畅销专辑。

29岁的泰勒丝在颁奖台上表示，她在MV中传达多个观点，包括呼吁观众连署支持平等法案（Equality Act），以阻止性别歧视与性倾向歧视。

泰勒丝说，年度音乐录影带奖的得奖作品是由大众投票选出，这代表「你们想要的世界，是人人在法律前都能受到平等对待」。

MTV网站报导，泰勒丝得奖单曲MV色彩缤纷，并有多位LGBTQ社群的名人客串演出，包含美国脱口秀主持人艾伦狄珍妮丝（Ellen DeGeneres）及实境节目「酷男的异想世界」（Queer Eye）中的5位男同志主持人。

单曲MV刚好赶在6月同志社群骄傲月（Pride Month）前推出，但部分人士批评泰勒丝把LGBTQ社群当成行销工具。

典礼最高殊荣「麦可杰克森音乐录影带先锋奖」（Michael Jackson Video Vanguard Award），则由嘻哈教母蜜西艾莉特（Missy Elliott）抱回。

担任颁奖人的饶舌歌手卡蒂B（Cardi B）尊称蜜西艾莉特为「传奇人物」，接着把MTV音乐录影带大奖的经典月球人奖杯交到她手上。

蜜西艾莉特致词时感性表示：「我答应过我不会哭，我每次领奖都哭，但是麦可杰克森音乐录影带先锋奖对我意义非凡，过去20多年来我一直努力不懈。」

在俄罗斯巡回演唱因而缺席的美国乐坛新生代女歌手怪奇比莉（Billie Eilish）则获颁最佳新人奖。怪奇比莉在预录影片中表示：「影片与视觉影像是我人生最重要的事情之一，能够因此获得肯定感觉真的非常、非常好。」

也缺席典礼的歌手亚莉安娜（Ariana Grande）获得2项大奖，包含年度最佳艺人奖，最佳嘻哈音乐录影带奖则由卡蒂B抱回。西班牙歌手罗沙里亚（Spaniard Rosalia）与J・巴尔文（J. Balvin）以热销歌曲Con Altura获得最佳拉丁音乐录影带奖。

其他得主包含以「乡村老街」（Old Town Road）获得年度歌曲奖的饶舌歌手利尔纳斯X（Lil Nas X）、以及以Senorita获得最佳合作奖的加拿大创作歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）与古巴裔美国歌手卡蜜拉（Camila Cabello）。（译者：徐薇婷/核稿：陈昱婷）

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