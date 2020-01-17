此内容发布于2020年1月17日 上午7:50

（法新社马尼拉17日电） 菲律宾今天宣布，再度实施禁止国民赴科威特当外劳的禁令。去年底远赴科威特讨生活的菲律宾劳工，又发生犹如2018年被当地雇主凌虐致死，并造成两国龃龉的不幸。

在科威特工作的菲籍家务移工维拉弗德（Jeanelyn Villaverde）去年12月被送到医院时已经死亡，护士说，维拉弗德「全身青紫」。

菲律宾驻科威特劳工参赞穆斯塔法（Nassar Mustafa）提交的初步报告显示，维拉弗德是遭她的女性雇主虐打致死。涉嫌施虐的雇主已被拘留。

菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）的发言人帕内洛（Salvador Panelo）发表声明说：「再度验尸的结果…证实在海外的菲国外劳维拉弗德（Jeanelyn Villaverde）被性侵。」并说维拉弗德之死是菲国再度颁布这项禁令的主因。

菲律宾劳工部长贝约（Silvestre Bello III）昨天声称，先前在科威特执行的验尸，断定维拉弗德死于因受伤所导致的心脏衰竭。

杜特蒂核准这项禁令，因他领导的政府指控科威特掩盖菲律宾女佣遇害，估计目前共有24万菲律宾人在当地讨生活。

为了赚取更优渥的工资，如今共有数百万菲律宾人遍布海外各地打拚。

他们在海外赚得的收入汇回家乡的总额，占了菲律宾经济规模的10%。

两年前一桩科威特雇主把菲国女佣尸体弃置于冷冻柜的命案造成两国龃龉，杜特蒂政府也曾短暂禁止国民前往科威特谋生。

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