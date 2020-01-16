此内容发布于2020年1月16日 上午7:20

（法新社布鲁塞尔／德黑兰16日综合外电报导）欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔今天在印度会见伊朗外长查瑞夫，力促伊朗方面「维护」日益脆弱的核子协议。德国方面证实，美国以关税要胁欧盟国家不得支持核协议。

波瑞尔（Josep Borrell）在印度新德里与查瑞夫（Javad Zarif）会谈时警告，在目前中东紧张情势不断升高的情况下，伊朗核协议「比以往都重要」。

欧盟发表声明说，两人进行了「坦诚对话」，波瑞尔「强调，欧盟仍关注维护核协议」。

美国2018年退出这项协议并对伊朗恢复制裁，接着伊朗一再扬弃协议中的义务，使得协议动摇。如今随着美国与伊朗军事紧张关系加剧，协议遭受了更大压力。

德国国防部长康坎鲍尔（Annegret Kramp－Karrenbauer）今天证实报导所说，美国扬言，欧洲若继续支持伊朗核协议，就对进口欧洲汽车课徵25%关税。

康坎鲍尔在访问英国伦敦期间的记者会中说：「这种说法或威胁一如各位所知，确实存在。」

稍早美国「华盛顿邮报」报导，川普总统扬言，如果英、法、德3国不正式指控伊朗违反2015年核协议，就将加徵汽车进口税。

这3个欧洲国家14日宣布，已启动伊朗核协议中的「争端解决机制」，以迫使伊朗重新遵守协议规定。

但查瑞夫推文指控这3国，「为避免川普加徵关税，而出卖了残余的核协议」。（译者：张佑之）

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