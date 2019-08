(法新社纽约19日电) 曾获奥斯卡最佳男配角奖的西班牙知名演员哈维尔巴登(Javier Bardem)今天在纽约联合国(UN)总部发声,呼吁各国政府拯救海洋。

哈维尔巴登因为演出2007年电影「险路勿近」(No Country for Old Men)而荣获奥斯卡最佳男配角奖,除了演技精湛,同时也是热心环保人士,他要求各国达成一项能在2030年前保护至少全球30%海洋的公约。

哈维尔巴登今天在纽约联合国总部召开的一场国际会议上表示:「我们无法承担出差错。不论这场会议发生什么事,都会对我们的海洋和人类未来造成深切影响。」

他还说,与会代表必须知道,全世界都在关注我们。

哈维尔巴登以绿色和平组织(Greenpeace)代表的身份出席会议,这个环保组织正努力争取让联合国讨论「全球海洋公约」(Global Ocean Treaty)。

绿色和平组织指出,1982年的「联合国海洋法公约」(Convention on the Law of the Sea)已不足以保护地球的海洋,他们希望能有一个庇护网路,来保护超出国家管辖范围的海洋生物。

各国政府期望能在明年某个时间点就这项公约达成共识。(实习编译:张咏昕/核稿:陈彦钧)

