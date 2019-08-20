此内容发布于2019年8月20日 上午4:50

（法新社纽约19日电） 曾获奥斯卡最佳男配角奖的西班牙知名演员哈维尔巴登（Javier Bardem）今天在纽约联合国（UN）总部发声，呼吁各国政府拯救海洋。

哈维尔巴登因为演出2007年电影「险路勿近」（No Country for Old Men）而荣获奥斯卡最佳男配角奖，除了演技精湛，同时也是热心环保人士，他要求各国达成一项能在2030年前保护至少全球30%海洋的公约。

哈维尔巴登今天在纽约联合国总部召开的一场国际会议上表示：「我们无法承担出差错。不论这场会议发生什么事，都会对我们的海洋和人类未来造成深切影响。」

他还说，与会代表必须知道，全世界都在关注我们。

哈维尔巴登以绿色和平组织（Greenpeace）代表的身份出席会议，这个环保组织正努力争取让联合国讨论「全球海洋公约」（Global Ocean Treaty）。

绿色和平组织指出，1982年的「联合国海洋法公约」（Convention on the Law of the Sea）已不足以保护地球的海洋，他们希望能有一个庇护网路，来保护超出国家管辖范围的海洋生物。

各国政府期望能在明年某个时间点就这项公约达成共识。（实习编译：张咏昕/核稿：陈彦钧）

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