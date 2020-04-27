此内容发布于2020年4月27日 上午7:50

（法新社柏林27日电） 德国总理梅克尔的2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫政策在国内外备受称赞，但随着愈来愈多人对政府防疫表达不满，支持当局策略的声浪可能逐渐减弱。

虽然德国上周开始解除封锁措施，梅克尔（Angela Merkel）仍敦促各界保持警戒，并抨击人们越来越没有耐心而急于摆脱政府对大众生活实施的限制。德国一个月前对民众生活施以限制，盼能防堵疫情。

德国境内病死率维持3.7%，远低于其他邻近欧洲大国，证实当局采取的防疫措施目前为止还算成功。

德国防疫表现也普遍获民众认可。根据市场研究公司凯度集团（Kantar）24日公布的民调结果，近3/4德国民众表示，他们支持梅克尔政府防疫政策。另外，梅克尔领导的基民/基社联盟（CDU/CSU）支持率也在过去两周上升至38%。

但各界陆续出现不同的声浪。德国国会下议院联邦议院（Bundestag）议长萧伯乐（Wolfgang Schaeuble）警告，扩大限制措施恐侵犯公民的基本权利。

他告诉柏林「每日镜报」（Der Tagesspiegel）周日版：「当我听到保护生命应凌驾一切之上时，我不认为这种说法绝对正确。」

梅克尔也惹怒部分地方领袖，因她上周暗示，这些领袖太渴望放宽限制措施。

德国人口最多的北莱因-西发利亚邦（North Rhine-Westphalia）总理拉谢特（Armin Laschet）提出抗议，称讨论如何解除封锁措施「很恰当」。

他说，「这仍是攸关生死的问题」，但也必须「衡量」封锁带来的负面影响，特别是「过去6周都必须待在家里」的孩童。

德国第一大报「画报」（Bild）今天刊登的一篇社论严厉批评梅克尔，指控她「顽固、固执且专横跋扈」。这正好呼应了拉谢特的话。（译者：李宛谕/核稿：陈昱婷）

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