此内容发布于2020年3月3日 上午7:35

（法新社华盛顿2日电） 科技新闻网站Verge今天公布一项调查显示，72%受访者认为社群媒体龙头脸书（Facebook）握有「太多权力」，但55%的人表示脸书若消失，他们会感到失望。

根据Verge最新「科技信任调查」显示，72%受访者认为脸书的权力过大，即使他们对于这间公司的总体评价好坏参半。

近50%受访者对于脸书处理用户隐私资料的方式表达疑虑，但55%受访者说，如果脸书消失，他们会感到失望。这项调查是Verge去年12月针对1123名受访者进行的调查。

受访者对于大型科技公司的看法不一，甚至还出现互相矛盾的情况。这些科技公司主导了关键的经济部门，而面临日益严苛的审查，多个国家正针对他们进行反托拉斯调查。

大多数受访者表示，Google、 亚马逊（Amazon）、微软（Microsoft）和苹果（Apple）对社会有「正面」影响，但只有40%受访者认为脸书对社会有正面影响。

56%受访者表示，大型科技公司若掌控过多的经济层面，政府应予以分拆。但不到五成的受访者知道YouTube是Google旗下的公司，以及明白Instagram和WhatsApp隶属于脸书。。

不过，绝大多数的受访者表示，若亚马逊、微软、苹果、Google 和Netflix等科技公司消失，他们将感到失望。

微软获得75%的受访者信任，领先所有大型科技公司。另外，有73%的人信赖亚马逊。

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