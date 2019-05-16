此内容发布于2019年5月17日 上午12:05

（法新社巴黎16日电） 华裔建筑大师贝聿铭的作品，以几何图形、分明线条与流泻光影所构成，他的设计创造出世界着名的地标。

以下整理出5件贝聿铭代表作品，分述如下：

●美国华盛顿特区国家艺廊东厢（1978）

建筑周刊（Architecture Week）杂志形容，贝聿铭在华盛顿特区国家艺廊东厢作品是「三角形的研究学」。

国家艺廊东厢在1978年开幕时，华盛顿邮报写道：「是知识体系建筑学的交响乐章，融合光影与大理石、色彩与玻璃、绘画与雕刻。」

●法国巴黎罗浮宫金字塔（1989）

贝聿铭在历史建筑罗浮宫的庭院加上一座巨型玻璃金字塔，当时引起高度争议，还被许多法国人强烈拒绝。

但如今已成为着名作品，依罗浮宫馆长马蒂内兹（Jean-Luc Martinez）在2017年所言，「是美术馆现代化象徵，以及巴黎跨越全世界的标志」。

●香港中国银行大厦（1989）

中国银行大厦是由4组包覆在玻璃与铝的三棱柱体，构成一整个棱镜型建筑体，表面可反映出太阳与天空的运行。

这个高367.4公尺、72楼层的摩天大楼也曾引起争议，有人说大楼的尖锐三刀刃外形设计，破坏周遭建筑物风水。

●日本美秀美术馆（1997）

在日本京都附近滋贺县信乐（Shigaraki）、位于自然保护区山边的美秀美术馆（Miho Museum）建筑物有8成主体在地面之下，目的是为保留自然景观。

在博物馆官网上，引述贝聿铭本人所言：「我想你能见到，我非常有意识地、想创造出一个自在徜徉在山水风景中的建筑剪影。」

●卡达伊斯兰艺术博物馆（2008）

「传统的伊斯兰建筑相逢21世纪」，这是伊斯兰艺术博物馆方的形容。这栋建筑融合几何图形，来自屋顶的自然光线返影，形成室内照明 。

贝聿铭说：「博物馆是一个主体，应以对待雕刻艺术品的态度相待。」（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

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