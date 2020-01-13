此内容发布于2020年1月13日 下午10:05

（法新社华盛顿13日电） 美国财政部今天在半年期汇率报告中不再把中国列为汇率操纵国，意味两大经济体之间历经将近两年冲突后，紧张关系有所缓和。

美国与中国预定于15日签署第一阶段贸易协议。

美国财政部去年8月把中国列为汇率操纵国，是自1994年后首次给中国贴上此标签，并指控中国制造不公平贸易竞争优势。

中国当局去年8月放任人民币贬破7元对1美元的程度，是近10年来首次，当时造成股市震荡激怒美国总统川普。

人民币于去年9月初贬到7.18元兑1美元，接着于10月升值，目前约6.93元兑1美元。

财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）今天在声明中表示，中国在协议中「做出可强制执行的承诺，要抑制竞争性贬值，且不把汇率用于竞争目的」。

半年期的汇率报告是强国之间关系的重要指标，虽然一向引人关注，但把某国列为汇率操纵国，以象徵意义居多。

一些经济学者质疑美国政府去年把中国列为汇率操纵国的决定。前财政部官员索贝尔（Mark Sobel）在推特（Twitter）发文表示：「中国从一开始就不该入列，经常帐余额占国民生产毛额（GDP）比重不大，干预也少。」

虽然索贝尔承认中国对美享钜额贸易顺差，但「经济学者不管那些，人民币贬值只是回应川普提高关税，列入（汇率操纵国）是明显/错误的政治动作。」（译者：曾依璇、陈亦伟/核稿：陈昱婷）

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