此内容发布于2019年9月29日 下午10:05

（法新社瑞士谢瑟雷29日电） 赤道几内亚总统的花花公子儿子25辆遭扣押的超跑在瑞士拍卖，所得高于原本预期的2160万欧元（约新台币7.38亿元），钱将供慈善基金会帮助该国贫困人民。

英国拍卖公司邦瀚斯（Bonhams）的发言人法兰特（Lynnie Farrant）告诉法新社说：「这是场非常成功的拍卖」。这批珍藏原先预估将以1700万欧元（约新台币5.85亿元）落槌。

尽管这些车分别以不设底价的方式拍卖售出，总所得仍高于预期。「底价」是指售出的最低价格，若叫价低于此价格，拍卖将不会成立。

这次拍卖的超跑中，包括法拉利（Ferrari）、蓝宝坚尼（Lamborghini）、宾利（Bentley）、玛莎拉蒂（Maserati）和迈凯轮（McLaren）等名车。

邦瀚斯表示，有一名私人搜藏家透过代理人竞标，购入其中多辆超跑。

这名搜藏家以760万欧元（约新台币2.61亿元）的破纪录天价击败其他竞标者，买下全球限量9台的稀有白色蓝宝坚尼Veneno Roadster。

瑞士检方在2016年开始审理欧必昂（Teodorin Nguema Obiang）财务不当行为案件时没收这些车辆。欧必昂是统治赤道几内亚40年独裁总统恩格玛（Teodoro Obiang Nguema）的儿子。

反贪腐团体长期指控欧必昂挪用国家资金，以支撑他花花公子般的生活形态。

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