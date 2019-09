(法新社华盛顿1日电) 美国喜剧演员凯文哈特(Kevin Hart)今天发生车祸,他搭乘的车辆冲入路堤,让他因背部重伤送医。

根据加州公路警察(California Highway Patrol)的报告,今天凌晨在洛杉矶郡(Los Angeles County)的穆赫兰公路(Mulholland Highway)上,一辆马力强大的经典老车1970年普利茅斯巴拉丘达(Plymouth Barracuda)上载有凯文哈特和其他两人。

开车者后来证实是28岁的布莱克(Jared Black),车子当时失去控制翻落路堤。

除了布莱克和凯文哈特,车上第3名乘客是网路健身模特儿布拉克斯特曼(Rebecca Broxterman)。当时布拉克斯特曼受困车内,凯文哈特则寻求救援。

公路警察在报告中说:「这次的撞击导致凯文哈特及布莱克背部严重受伤,两人已送到附近医院治疗。」

31岁的布拉克斯特曼没有受伤。她的未婚夫布莱克车祸当时没有酒驾。

40岁的凯文哈特是很受欢迎的谐星,曾参与「野蛮游戏:疯狂丛林」(Jumanji: Welcome to the Jungle)的演出,并为动画电影「宠物当家」(The Secret Life of Pets)配音。

凯文哈特曾获邀主持今年奥斯卡颁奖典礼,但过去的反同言论被掀出后,决定交出主持棒。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram