此内容发布于2019年9月1日 下午11:20

（法新社华盛顿1日电） 美国喜剧演员凯文哈特（Kevin Hart）今天发生车祸，他搭乘的车辆冲入路堤，让他因背部重伤送医。

根据加州公路警察（California Highway Patrol）的报告，今天凌晨在洛杉矶郡（Los Angeles County）的穆赫兰公路（Mulholland Highway）上，一辆马力强大的经典老车1970年普利茅斯巴拉丘达（Plymouth Barracuda）上载有凯文哈特和其他两人。

开车者后来证实是28岁的布莱克（Jared Black），车子当时失去控制翻落路堤。

除了布莱克和凯文哈特，车上第3名乘客是网路健身模特儿布拉克斯特曼（Rebecca Broxterman）。当时布拉克斯特曼受困车内，凯文哈特则寻求救援。

公路警察在报告中说：「这次的撞击导致凯文哈特及布莱克背部严重受伤，两人已送到附近医院治疗。」

31岁的布拉克斯特曼没有受伤。她的未婚夫布莱克车祸当时没有酒驾。

40岁的凯文哈特是很受欢迎的谐星，曾参与「野蛮游戏：疯狂丛林」（Jumanji: Welcome to the Jungle）的演出，并为动画电影「宠物当家」（The Secret Life of Pets）配音。

凯文哈特曾获邀主持今年奥斯卡颁奖典礼，但过去的反同言论被掀出后，决定交出主持棒。

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