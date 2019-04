(法新社法国昂布瓦斯30日电) 义大利画家达文西辞世500年后,他在世最后3年居住的法国罗亚尔河谷(Loire Valley)小镇昂布瓦斯将举行顶级纪念活动。

文艺复兴时期天才达文西1519年在法国城镇昂布瓦斯(Amboise)辞世,享寿67岁。法国总统马克宏(Emmanuel Macron)和义大利总统马达雷拉(Sergio Mattarella)5月2日将来到昂布瓦斯,参加这场周年纪念活动。

在64岁时,达文西获年轻的法王法兰索瓦一世(Francis I)之邀,来到法国,当时米开朗基罗(Michelangelo)和拉斐尔(Raphael)在义大利半岛是正在崛起的新星。

达文西当时带着3幅他最喜爱的画前来法国,分别是蒙娜丽莎(Mona Lisa)、圣母子与圣安妮(Virgin and Child with Saint Anne)及施洗者圣约翰(Saint John the Baptist),这些画作现今都陈列在巴黎罗浮宫。(译者:蔡佳伶/核稿:严思祺)

