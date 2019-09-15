此内容发布于2019年9月15日 上午5:35

（法新社纽约15日电） 在网路的推波助澜下，美国千禧世代找到啤酒和葡萄酒以外的新兴饮料选择：含酒精气泡饮料。这种饮料的卡路里及碳水化合物相对低，成为风靡美国年轻人的新宠。

随着Y世代及Z世代追求健康的生活型态，在图文分享网站Instagram及影音网站YouTube带动下，含酒精气泡水横扫美国饮料市场。市调公司尼尔森（Nielsen）说，今年美国酒精气泡饮料销量比去年同期成长近200% 。

今夏称霸美国饮料市场的White Claw说，9月初销售量较去年同期成长265%以上，市占率高达61%。根据市场研究公司麦格理（Macquarie），另一个气泡饮料品牌Truly第2季销售量也大幅攀升163%。

25岁、任职电视圈的史坦普勒（Hannah Stempler）说自己选择气泡饮料的原因在于「健康意识」。一罐约350毫升的酒精气泡饮热量100大卡，最多只有两克的碳水化合物，又是无麸质。相较之下，啤酒一罐热量平均140大卡，碳水化合物则多出4倍。

White Claw资深行销副总裁佳吉瓦拉（Sanjiv Gajiwala）认为，年轻消费者主要因适中酒精摄取量及多变风味转向酒精气泡饮。

他说：「千禧世代是在接触10种不同口味的非碳酸性运动饮料开特力（Gatorade），以及世界各地料理的环境下长大的消费者。一旦他们到了合法饮酒的年龄，他们会寻找更多的选项。」

根据美国杂志「财经内幕」（Business Insider）最近引述瑞银集团（UBS）分析师的研究报告报导，目前酒精苏打饮料产值5.5亿美元，到2021年可能成长至25亿美元。

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