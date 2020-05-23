此内容发布于2020年5月24日 上午12:50

（法新社首尔24日电） 北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩领导人金正恩主持劳动党中央军委会第4次扩大会议，讨论提升其「核战吓阻力」新政策。

北韩中央通信社并未针对相关「核子吓阻力」提供更多资讯，但表示有关各方在「会议中决定采取重大举措，大幅提高北韩人民军（Korean People's Army）炮兵火力打击能力」。

根据报导：「会议针对进一步提升国家核子战争威慑力，以及让战略武装部队处于高度戒备状态提出新方针。」

北韩中央通信并未提及这场会议召开的时间；南韩联合新闻通讯社说，倘若这场会议是在过去几天举行，就是金正恩在神隐近3周后首度公开露面。

金正恩4月时缺席北韩建国者、祖父金日成冥诞纪念活动，引发外界臆测他的健康状况，直到5月1日劳动节再度公开现身，出席一间化肥厂竣工仪式，才粉碎他病重或已死的传闻，但之后再度销声匿迹，直到北韩中央通信社今天报导他主持劳动党中央军委会第4次扩大会议。

「华盛顿邮报」22日报导，美国总统川普政府已在讨论美国是否将进行1992年以来的首次核试爆，来回应俄罗斯和中国构成的威胁。

美国武器管制协会（Arms Control Association）执行主任金波（Daryl Kimball）说，这类决定恐「打乱」与金正恩的谈判，他很可能再也不会觉得有必要守诺停止核试。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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